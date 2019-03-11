القوات الهندية تسقط طائرة مسيرة رابعة للقوات الباكستانية

ذكرت قناة " NDTV" الهندية أن القوات الجوية الهندية أسقطت طائرة مسيرة رابعة تابعة للقوات الجوية الباكستانية، مشيرة إلى أن إسقاط الطائرة الباكستانية المسيرة حدث فوق ولاية راجستان شمالي الهند.

ونقلت القناة عن ضابط شرطة تأكيده "أننا تلقينا معلومات تفيد بأن جسمًا سقط على سطح أحد المباني وبعد ذلك أبلغنا الجيش وقوات الأمنية الحدودية بذلك".

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 شباط الماضي، الأمر الذي ردت عليه القوات الهندية بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.