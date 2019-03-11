مسؤول أميركي: ترامب يسعى لطلب 8.6 مليار دولار إضافية لتمويل جدار المكسيك

نقلت شبكة "CNN" عن مسؤول أميركي أن "الرئيس الاميركي" دونالد ترامب سيطلب من الكونغرس، الإثنين، مبلغا إضافيا بقيمة 8.6 مليار دولار لتمويل الجدار الحدودي مع المكسيك"، مشيراً إلى أن "ذلك الطلب سيكون ضمن مخصصات الإنفاق في ميزانية 2020".
ولفت إلى ان "ترامب بذلك يستعد لمواجهة جديدة مع الكونغرس"، مشيرا إلى أن "البلاد قد تشهد مجددًا إغلاقًا حكوميًا في حال عدد تمرير الكونغرس طلبه المنتظر".
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