النشرة: "قسد" سيطرت على بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا أن قوات سوريا الديمقراطية تواصل هجومها على بلدة الباغوز بريف ديرالزور الشرقي بمساندة طيران التحالف الدولي وسيطرت على تلة الجهة الاستراتيجية والتي تطل بشكل مباشر على مخيم الباغوز وترصده بشكل كامل. وتعتبر البلدة اخر المناطق التي يتحصن داخلها التنظيم في شرق الفرات. وبذلك ضيقت قسد الخناق بشكل كبير على التنظيم الذي اصبح محاصرا بشكل شبه كامل خاصة بعد فقدانه السيطرة على نهر الفرات والذي كان المنفذ الوحيد له. من جهة اخرى قتل أكثر من 12 عنصراً من قوات "قسد" وأصيب آخرون بجروح اثر هجوم بمفخخة لتنظيم "داعش" استهدف تجمعا لهم في حاجز الري الملاصق لحقل العمر النفطي في بادية مدينة الشحيل بريف دير الزور الشرقي ولحق التفجير هجوم عناصر التنظيم على مواقع القوات الكردية في حقل العمر من عدة جهات ثم انسحبوا الى النقاط التي تقدموا منها.

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