أبي رميا: الشعب يريد رؤية فاسدين كبار وراء القبضان

أكّد النائب سيمون ابي رميا خلال زيارته الى لندن أن الجميع أمام التحدي الأكبر وهو بناء الدولة القوية التي تؤمّن للمواطن حقوقه البديهية ومتطلبات الحياة الكريمة. وقال علينا استغلال هذه الفرصة الاستثنائية من خلال وجود العماد ميشال عون على رأس الجمهورية لتحقيق كل الوعود والآمال التي بناها اللبنانيون حول هذا العهد الرئاسي.
ولفت إلى ان "الشعب اللبناني يريد اليوم أفعالاً وإنتاجية وليس شعارات رنانة واعطى مثلاً عن الخطابات التي تطالب بمكافحة الفساد التي يتفوّه بها المسؤولون السياسيون أما المواطن فيريد ان يرى فاسدين مهما علا شأنهم وموقعهم السياسي والوظيفي وراء القبضان".
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