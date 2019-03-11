أكدت النائب السابق ديما جمالي "أنها مازالت مرشحة للانتخابات الفرعية في طرابلس ومستمرة في خوض المعركة للوقوف الى جانب أهالي المدينة والسعي الى تحسين وضعهم المعيشي والحياتي والنضال من أجل وضع كل المشاريع الانمائية للفيحاء حيز التنفيذ".
وفي بيان لها، لفتت جمالي إلى أن "الحملات والاشاعات التي يطلقها البعض لن تزيدنا الا اصرارا على خدمة أهلنا في الفيحاء"، متمنية على "أبناء مدينتي الأحباء ألا ينجروا وراء تلك الحملات المغرضة التي تساق ضمن لعبة الانتخابات والتي شددنا سابقا على ضرورة ان تكون شريفة ونزيهة من دون الاساءات وتضليل الرأي العام".
وشدد على "انني مستمرة في خوض المعركة بدعم كبير من رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل وكل الاصدقاء والمحبين في طرابلس".
كانت هذه تفاصيل خبر جمالي: مستمرة بالمعركة الانتخابية بدعم كبير من الحريري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.