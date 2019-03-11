جمالي: مستمرة بالمعركة الانتخابية بدعم كبير من الحريري

أكدت النائب السابق ديما جمالي "أنها مازالت مرشحة للانتخابات الفرعية في طرابلس ومستمرة في خوض المعركة للوقوف الى جانب أهالي المدينة والسعي الى تحسين وضعهم المعيشي والحياتي والنضال من أجل وضع كل المشاريع الانمائية للفيحاء حيز التنفيذ".

وفي بيان لها، لفتت جمالي إلى أن "الحملات والاشاعات التي يطلقها البعض لن تزيدنا الا اصرارا على خدمة أهلنا في الفيحاء"، متمنية على "أبناء مدينتي الأحباء ألا ينجروا وراء تلك الحملات المغرضة التي تساق ضمن لعبة الانتخابات والتي شددنا سابقا على ضرورة ان تكون شريفة ونزيهة من دون الاساءات وتضليل الرأي العام".

وشدد على "انني مستمرة في خوض المعركة بدعم كبير من رئيس الحكومة سعد الحريري وتيار المستقبل وكل الاصدقاء والمحبين في طرابلس".