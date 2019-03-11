النشرة: توقيف سوري في منطقة مشاريع القاع للتحقيق معه بشبهات امنية

أفاد مراسل "النشرة" في البقاع أن جهاز امن الدولة اوقف في محافظة بعلبك الهرمل في منطقة مشاريع القاع في البقاع الشمالي ع.ح. (سوري الجنسية) للتحقيق بشبهات امنية ونقل الى احد المركز للتحقيق.

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