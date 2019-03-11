زار وفد مَن حركة "انصار الله" ضم نائب الأمين العام ماهر عويد وأعضاء الشورى، مسؤول الملف الفلسطيني بمخابرات الجيش اللبناني العميد سهيل خورية حيث جرى بحث مختلف اوضاع مخيم المية ومية بشكل خاص والمخيمات الفلسطينية بشكلٍ عام وسبل تحصينها والحفاظ عليها وتعزيز الاستقرار الامني في لبنان.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفد من "انصار الله "التقى مسوؤل الملف الفلسطيني بمخابرات الجيش اللبناني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.