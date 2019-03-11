فرنجية التقى وكيل الأمين العام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان

استقبل رئيس "تيار المردة" سليمان فرنجية، وكيل الأمين العام المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش ومسؤولة العلاقات السياسيّة ساسكيا رامينغ في حضور الوزير السابق روني عريجي في زيارة تعارفية تباحث المجتمعون في خلالها بآخر المستجدات على الساحتين الداخلية والإقليمية.

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