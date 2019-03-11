مراد :تسهيل سوريا عبور الصادرات اللبنانية يعيد الأمل بانتعاش الإقتصاد

لفت وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية حسن مراد، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي الى أن "ما سمعناه من المسؤولين السوريين حول نيتهم تسهيل عبور الصادرات اللبنانية إلى البلاد العربية عبر سورية يعيد الأمل بإنتعاش الإقتصاد اللبناني"، مشددا على أنه "من مصلحة لبنان التعاون والتواصل والتآخي مع سوريا وشعبها، ولا مفر من ذلك، عاجلا أم آجلا"، مضيفا: "فليكن عاجلا لنتجنب المزيد من الدمار الاقتصادي".

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