الفوعاني: الطائفية السياسية هي سبب الفساد في هذا الوطن

اعتبر رئيس الهيئة التنفيذيه في حركة أمل مصطفى الفوعاني أن "الطائفية السياسية هي سبب الفساد في هذا الوطن"، داعيا الذين يطالبون بمحاربة الفساد الى إلغاء الطائفية السياسية".

وخلال حفل تكريم للمعلمين والمعلمات في البقاع الغربي، أكد أن "الوحدة الداخلية هي إحدى أوجه الحرب والمواجهة للعدو الإسرائيلي"، مشددا على "أننا حريصون على تطوير المنهج التربوي لأن تطويره هو تطوير للوطن".

ولفت الى أن "حركة أمل كانت أول من وضعت الأساس لمحاربة الفساد في هذا النظام السياسي، وعندما تنبهت هذه الحركة عبر إمامها السيد موسى الصدر أن الخطر الحقيقي على لبنان إنما يكون من خلال سياسة الحرمان التي اتُبعت في ذلك النظام السياسي فكانت حركة المحرومين أمل، وتنبه الإمام الصدر إلى خطر أيضا لا يقل عن خطر الحرمان وهو العدو المتربص بأرضنا وسمائنا ومائنا وإنسانا، فكانت حركة أمل وكان انفجار عين البنيّة وكان الشهداء الذين منهم مدرسون ومعلمون وأساتذة".