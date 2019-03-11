رئيس بلدية النبطية عرض مع تجار المحافظة وضع السوق التجارية

زارت الهيئة الادارية لجمعية تجار محافظة النبطية برئاسة جهاد جابر رئيس بلدية النبطية احمد كحيل في حضور عضوي المجلس البلدي حسان صفا وعفيف معتوق، والمستشارالاعلامي للجمعية الزميل فادي زين الدين، وتم البحث في الوضع الاقتصادي المتردي الذي تعانيه السوق التجارية للمدينة.

وتناول اللقاء سبل التعاون لايجاد حلول تعزز السوق التجاري ووضع التجار والمؤسسات في المدينة، وعرض جابر مع رئيس البلدية مشروعا تعمل الجمعية على إقامته في المدينة خلال شهر رمضان المبارك والذي سيكون عامل جذب للمواطنين الى المدينة خلال الاعياد.

بدوره، رحب كحيل بالمشروع و"بكل مشروع يعزز السوق التجارية ويساعد على نهضة الوضع الاقتصادي"، واضعا "إمكانيات البلدية في خدمة كل ما يخدم المدينة ويعزز دورها الاقتصادي والتجاري في المنطقة لتبقى واحة علم وعمل كما كانت بتعاون وتضافر جهود فاعلياتها في كل النواحي".