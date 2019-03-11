لفت عضو كتلة "المستقبل" النائب طارق المرعبي في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى أنه "من جديد، تزف عكار شهيداً بطلاً من ابناء عين الذهب عكار الشهيد الجندي محمد عقل الاشقر، نتقدم من عائلته وبلدته وعكار والمؤسسة العسكرية بأحر التعازي ونؤكد ان عكار ستبقى كما عهدناها البيئة الحاضنة للمؤسسة العسكرية وسترفد الوطن بخيرة ابنائها وقد آلمني اليوم وداع ابننا، صبر الله اهله".

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كانت هذه تفاصيل خبر المرعبي: عكار ستبقى البيئة الحاضنة للمؤسسة العسكرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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