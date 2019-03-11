كنعان:التوظيفات توقفت بأكثر من 80%والحاجة تتحدد بتقارير جدية ومسح شامل

كشف رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان، في مؤتمر صحافي على اثر انتهاء اجتماع لجنة المال حول التوظيف في وزارة الاتصالات واوجيرو، "ان استمعنا لوزير الاتصالات ورئيس هيئة اوجيرو وتحددت اسئلة ومعطيات جديدة في ضوء النقاشات التي حصلت"، مشيرا الى ان "تثبتتا اليوم من ال٤٥٣ شخصا الذين وردوا في تقرير التفتيش وحوالى ال٥٠ في وزارة الاتصالات وسنتابع مع الوزارة واوجيرو حول الاسباب، انطلاقا من المادة ٢١ من سلسلة الرتب،" مشددا على ان "المسار الذي تسير به الامور سيوصل الى قرارات والتعاطي بملف التوظيف اكثر من جدي وهو ملف اصلاحي بامتياز، ونحن طلبنا ايضاحات عن اسباب توظيف ٤٥٣ شخصا في اوجيرو واي توظيف يجب ان يكون وفق المعطيات القانونية وحاجات الدولة"، واضاف ان "رئيس اوجيرو اجاب في اللجنة ان العقد مع احد المستشارين الذي هو في الوقت نفسه مدير في احدى الشركات، لم يعمل به وقد أنهي".

وأعلن كنعان، "ان وردني ان هناك طلبات توظيف في وزارة ومؤسسة وسأخاطبهم وفق الأصول والاجراءات ستكون حاسمة والتوظيفات توقفت بأكثر من 80 في المئة، واي حاجة تتحدد بتقارير جدية ومسح شامل". وأكّد ان "كل المداخلات في الجلسة مهمة والتحقق منها هو الاساس وفق الاصول وغايتنا الاصلاح لا التشهير وبات لدينا مخزون مهم من المعطيات سنستكملها حول ملف التوظيف"، لافتا الى ان "وردني اتصال من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، اكد فيه اخضاع التوظيف في المجلس لرقابة لجنة المال وموقفه يشكر عليه ونحن نؤكد ان لا احد فوق سقف القانون"، مؤكدا ان "سأطلع الرأي العام على كل المعطيات فور التأكد منها، فملف التوظيف لم يعد مجرد ملف للتوظيف بل بات يتعلّق بأداء الدولة وبالنهج المعتمد منذ سنوات ولا مهرب من تحقيق نتائج، واليوم الجميع على المحك ومصداقية الدولة على المحك ومستمرون بشفافية بعيدا من مصالح اي حزب او طائف لأن مصير البلد على المحك"، رافضا مقترحات "تقدم بها البعض حول انشاء لجان برلمانية"، موضحا ان "لجان التحقيق البرلمانية تسيّس وفي ملف البوما ومطمر برج حمود شواهد على ذلك"، ودعا "النائب سامي الجميل للمشاركة بالجلسات فلجنة المال تقوم بعملها الرقابي بجدية وحتى النهاية وهي اهل للثقة".