سلام: السنيورة ليس بحاجة لحصانة نيابية وسياسية ولطالما كان نموذجا للمناقبية

أكّد رئيس الحكومة السابق تمام سلام، أنّ "رئيس مجلس الوزراء السابق فؤاد السنيورة ليس بحاجة لحصانة نيابية وطائفية ولا حتّى سياسية، لأنّ لديه من الحصانة الوطنية الضامنة له ولنا وكلّ من يريد مصلحة هذا الوطن".
وشدّد بعد لقائه السنيورة، على أنّ الأخير "لطالما كان نموذجًا للمناقبية والأخلاق والأداء الشفاف المنضبط، خصوصًا في ما يتعلّق بالمال وكلّ ما فيه خير لبلدنا".
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