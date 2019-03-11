محافظ دمياط تفتتح كنترول التعليم الصناعي بتكلفة 2.5 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - دمياط - محمد إبراهيم:

افتتحت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، صباح اليوم الاثنين، كنترول التعليم الثانوي الصناعي بنظام السنوات الثلاث "لجنة النظام والمراقبة" بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية، ولجنة إدارته بمدرسة الثانوية التجارية المشتركة بتكلفة إجمالية 2.5 مليون جنيه.

وتفقدت المحافظ المبنيين الذين جرى تخصيصهما للكنترول ولجنة الإدارة بعد رفع كفائتهما وإتمام أعمال التجهيزات للتعرف على أنظمة العمل المتبعة داخلهما، وأكدت أن هذه الخطوة تعد دعما لمنظومة التعليم الفني بالمحافظة وأن الكنترول يخدم محافظات الشرقية والسويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء وبما يقرب من 22 ألف طالب.

وأضافت عوض أن الكنترول ولجنة إدارته سيعمل به ما بين 700 إلى 800 موظف بنظام الانتداب من العاملين بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة فضلا عن تردد نحو ألفي معلم من خارج المحافظة لتصحيح أوراق إجابات الطلاب.