"كاسيل للتطوير العقاري" تطرح المرحلة الثانية بمشروعها في العاصمة الإدارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

تصوير- هاني رجب:

أعلن المهندس أحمد منصور، الرئيس التنفيذي لشركة كاسيل للتطوير العقاري، طرح المرحلة الثانية من مشروع كاسيل لاند مارك في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف منصور، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم، أن المشروع يتم تنفيذه بحجم استثنارات يصل إلى 5 مليارات جنيه، على مساحة تقدر 43 فدانا، لفتا إلى أن استثمارات المرحلة الثانية فقط تصل إلى 550 مليون جنيه وتصل إلى مساحة 70 ألف متر.

وتابع: تضم المرحلة الثانية من مشروع كاسيل لاند مارك 372 وحدة بمساحات تصل إلى 120 مترًا وحتى 285 مترًا، على أن يكون تسليم أول وحدات في 2022.​