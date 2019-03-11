محافظ الوادي الجديد ينعى دعاء عاطف فقيدة حادث الطائرة الإثيوبية

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محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:
نعى اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الاثنين، دعاء عاطف عبدالسلام حجازي، الباحثة بمركز بحوث الصحراء بالمحافظة، والتي لقت مصرعها في حادث تحطم الطائرة الإثيوبية أمس الأحد، حيث كانت في طريقها إلى كينيا ضمن 6 مصريين للقيام برحلة علمية خاصة بوزارة الزراعة.
وحصلت المهندسة دعاء عاطف عبدالسلام حجازي، على درجة الماجستير العام الماضي تخصص إنتاج حيواني، وتعمل بمركز بحوث الصحراء بالوادي الجديد، وهي ضمن نخبة مميزة من العاملين بالمركز وتخرجت من كلية الزراعة بالوادي الجديد.
وكانت تسكن بحي الزهور بمدينة الخارجة، ونجلة المهندس عاطف عبدالسلام مدير الإدارة الزراعية بالخارجة، والسيدة آمال عبدالشهيد، معلمة بقطاع التعليم بالمحافظة.
وكانت الخطوط الجوية الإثيوبية أعلنت، أمس الأحد، تحطم طائرة تابعة لها، كانت في طريقها من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي، وعلى متنها 157 راكبًا من ضمنهم طاقم الطائرة، جميعهم لقوا مصرعهم.
وكان من بين ركاب الطائرة، 10 أشخاص من 4 جنسيات عربية مختلفة، وكان يوجد فيها 6 مصريين و2 مغربيين وسوداني ويمني بالإضافة إلى 7 من بريطانيا و7 أمريكان.
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