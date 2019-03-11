بالأسماء.. إعلان الفائزات بلقب الأمهات المثاليات في كفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

حددت لجنة فحص ملفات المتقدمين لمسابقة الأم المثالية، بمديرية التضامن الاجتماعي في كفر الشيخ، والمشكلة من محافظ الإقليم الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، أسماء الأمهات المثاليات على مستوى المحافظة.

وحصل "الخليج 365" على أسماء الأمهات المثاليات على مستوى محافظة كفر الشيخ، حيث تأتي في مقدمة الأمهات المثاليات "زوزو بهي الدين رزق دراز"، من مركز فوه، الحاصلة على اللقب على مستوى المحافظة.

ويليها بحسب الترتيب الأمهات المثاليات الفائزات باللقب على مستوى مدن ومراكز المحافظة، كل من فتحية سعد عبد الكريم - مركز فوه، وهنيات حسين عبد المجيد رشوان - مركز دسوق، وسومة سالم عبد المولى سالم - مركز الرياض، وأم السيد السيد محمد الحيطاوي - مركز سيدي سالم.

وكاميليا عبد الجليل توفيق - مركز كفر الشيخ، وحلاوتهم سعد إبراهيم الصياد - مركز الرياض، وفاطمة المرسي أبوشعيشع مرسي - مركز كفر الشيخ، ونعمة السيد أحمد عبدالدايم - مركز كفر الشيخ.