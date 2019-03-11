قرار جديد للنيابة في حريق مصنع الألبان بالإسكندرية.. وبدء معاينة العقارات المتضررة (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

أمر المستشار سيد عزاز، رئيس نيابة كرموز في الإسكندرية، اليوم الاثنين، بحبس "أميرو رمزي هنري" 37 عاما، صاحب مصنع ألبان غيط العنب المحترق 4 أيام على ذمة التحقيقات.

أصيب 28 شخصا باختناقات في حريق هائل اندلع، صباح أمس، بمصنع للألبان، دون ترخيص، بشارع العيون بمنطقة غيط العنب غربي الإسكندرية.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهم الإصابة الخطأ لسكان العقار، وإدارة مصنع بدون ترخيص، وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة المهنية، وعدم توفير وسائل إطفاء الحريق.

ووفقا لحصر أجرته فرق الإغاثة بمديرية التضامن الاجتماعي بالإسكندرية، تسبب الحريق في امتداد النيران لـ 4 شقق سكنية بعقارين مجاورين للمصنع المحترق.

وألحق الحريق أضرار مادية لـ 11 أسرة يقطنون بالعقارين المجاورين للمصنع المحترق، فيما تفحم المصنع بالكامل من جراء الحريق، دون حدوث وفيات.

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وفي سياق متصل، بدأت اللجنة الهندسية من حي غرب الإسكندرية- مشكلة بقرار من النيابة العامة- مباشرة عملها، اليوم، في معاينة العقارات المجاورة للمصنع، لبيان مدى تضررها من الحريق.

تعود بداية الواقعة، عندما تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، بلاغا من قسم شرطة كرموز، يفيد نشوب حريق بمصنع للألبان بشارع العيون بمنطقة غيط العنب.

انتقل مأمور وضباط قسم الشرطة وقوات الحماية المدنية بمعداتها ومسئولي حي غرب إلى موقع الحادث، وجرى السيطرة على النيران وإخمادها بواسطة 12 سيارة إطفاء.

وتبين من المعاينة نشوب حريق بمصنع ألبان، دون ترخيص، مكون من طابق أرضى وطابقين علويين "حديد وأسقف صاج" على مساحة 300 متر تقريبا، غير مستوفى اشتراطات السلامة المهنية، ما أسفر عن إصابة 28 شخصا من سكان العقارات المجاورة باختناقات.

ومن جانبه، قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب الإسكندرية، إن المصنع تراخيصه منتهية منذ عام 2018 ولم يجدد التراخيص، مشيرا إلى أنه تم وضع حواجز حديدية لحماية المارة بالطريق العام، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وأمرت النيابة العامة بندب خبراء الأدلة الجنائية لرفع آثار الحريق وتحديد أسبابه، والاستعلام من الدفاع المدني عن مدى التزام المصنع بالاشتراطات اللازمة، وضبط وإحضار صاحب المصنع.