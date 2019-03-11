بمشاركة 17 شركة مياه.. انطلاق بطولة الجمهورية لتنمية مهارات السلامة بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

انطلقت التصفيات النهائية لبطولة الجمهورية لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، صباح اليوم الاثنين، بمحطة مياه المنشية 2 وسط الإسكندرية، وذلك بمشاركة 17 شركة مياه وصرف صحي من جميع أنحاء الجمهورية.

وتهدف البطولة التي تنظمها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، للعام السادس على التوالي، إلى تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية للعاملين بالشركات التابعة لها.

ومن جانبه، قال ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إن المسابقة يشارك فيها كل عام فريق جديد من كل محافظة، بهدف رفع مستوى أداء العاملين في التعامل مع خطط الطوارئ المختلفة.

وأشار رسلان، إلى أن المسابقة تهدف أيضا لإتباع إجراءات السلامة في الأماكن المغلقة ذات الخطورة لإصلاح المحابس والطلمبات، وإصلاح وصيانة الماكينات الغاطسة، وتنفيذ محاكاة للتعامل السريع مع أي خلل قد يصيب منظومة الكلور في أقل وقت ممكن.

وبدوره، قال المهندس أحمد جابر، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، إن البطولة تقام للعام الثالث على التوالي بمحطة مياه المنشية 2، لافتا إلى أن شركة مياه الشرب بالإسكندرية وصلت للمرة الثانية للمرحلة النهائية بالمسابقة.

وشدد رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، على أنه يتم تطبيق قواعد السلامة والصحة المهنية في كل ما يتعلق بأعمال المحطات والشبكات وعنابر الكلور من أجل توفير مجال الحماية للعاملين بالمحطة والمواطنين والمناطق المجاورة.

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وتقام المسابقة على ثلاث مراحل، وتخضع الشركات لاختبارات نظرية وعملية لتصفية واختيار الشركات التي تجتاز كافة الاختبارات للوصول للمرحلة النهائية.

وتشمل التصفيات النهائية اختبارًا نظريا لقياس مدى الخبرات والمعلومات الفنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية لكل فريق من الشركات المشاركة، واختبار محاكاة لتجربة تسرب الكلور وطرق التعامل معها، وكيفية تأمين العامل بالأماكن المغلقة.

وفِي كلمته، أشاد الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الإسكندرية، بإقامة هذه المسابقة التي تدل على اهتمام الشركة بضرورة التدريب المستمر للعاملين بالشركات لمواكبة جميع التطورات الحديثة، وخاصة التدريب في مجال الطوارئ ومواجهة الأزمات الطارئة.

ولفت قنصوه، إلى أن مفهوم السلامة المهنية هو مرآة العمل الآمن بدءا من أصغر عامل حتى أعلى كادر في المؤسسة، والتي بدورها تنعكس على المجتمع والبيئة المحيطة بها .

وأوضح المحافظ أن تلك المسابقة تهدف إلى خلق روح التنافس بين الشركات وهو مثال يجب أن يحتذي به ويكون دراسة حالة يتم تطبيقه على كافة الشركات والمؤسسات التي تعمل في مختلف المجالات.

حضر المسابقة كل من اللواء محمود نافع، رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، والدكتور طارق الرفاعى، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، واللواء علي هريدي، رئيس قطاع الأزمات بمجلس الوزراء.