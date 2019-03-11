الهند تسقط طائرة مسيرة رابعة للقوات الباكستانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت القوات الجوية الهندية، اليوم الاثنين، عن إسقاطها طائرة مسيرة رابعة تابعة للقوات الجوية الباكستانية.

وذكرت قناة " NDTV" الهندية أن إسقاط الطائرة الباكستانية المسيرة حدث فوق ولاية راجستان شمالي الهند.

وقال ضابط شرطة للقناة الهندية: "تلقينا معلومات تفيد بأن جسمًا سقط على سطح أحد المباني وبعد ذلك أبلغنا الجيش وقوات الأمنية الحدودية بذلك".

وتعد هذه الطائرة الرابعة من حيث العدد والتي تم إسقاطها من قبل القوات الجوية الهندية.

وتصاعدت حدة التوتر بين الهند وباكستان منذ هجوم كشمير، الذي أودى بحياة 40 شرطيا هنديا في 14 فبراير الماضي، الأمر الذي ردت عليه نيودلهي بشن غارة جوية على معسكر في كشمير الباكستانية تابع لجماعة "جيش محمد" التي تبنت الهجوم.