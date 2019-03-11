حادثة غريبة في جنوب افريقيا ..ثلاثة فتيات يختطفن عشرينيا ثم يخدرنه و يغتصبنه

أوقعت 3 فتيات في جنوب أفريقيا، شاباً عشرينياً، وتناوبن على اغتصابه لمدة 5 أيام، وذلك بعد تخديره داخل سيارة أجرة، ونقله إلى منطقة مجهولة.

وكشفت تقارير اعلامية نقلا عن الشرطة أنّ النساء كنّ داخل سيارة الأجرة، جنباً إلى جنب مع السائق، وبينما كانت السيارة متجهة نحو حي الأعمال المركزي للمدينة، غيَّرَ السائق الإتجاه، وبعدها أمرته النساء بالجلوس في مقعد الراكب الأمامي، وعندما فعل، حقنته إحداهن بمادة مخدرة، وأغمي عليه. و عندما استيقظ، وجد نفسه متعرضاً للإغتصاب لمرات عدة على سرير فردي داخل غرفة غير مألوفة،ثم القته العصابة داخل حقل مفتوح في مدينة بينوني.