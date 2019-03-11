شاهد.. آخر منشور لأحد ضحايا الطائرة الإثيوبية قبل وفاته

نشر أحد ضحايا الطائرة الإثيوبية المنكوبة، منشور عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، قبل الصعود إلى طائرة الموت أثار الحزن على شبكات الإنترنت. الحزن على شبكات الإنترنت. كتب البروفيسور "بيوس أديسانمي" قبل صعوده للطائرة التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية آية من المزمور كان نصها " لَوْ نَبَتَ لِي جَنَاحَانِ وَطِرْتُ إلَى الشَّمْسِ المُشْرِقَةِ، أوْ طِرْتُ غَرْبًا إلَى أقْصَى البَحْرِ.. حَتَّى هُنَاكَ، أجِدُ أنَّ يَدَكَ تُمْسِكُنِي وَتَقُودُنِي". Advertisements

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