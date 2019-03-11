الجيش الفنزويلي يبدأ عملية مراقبة جوية لحماية خطوط الطاقة في البلاد

كشف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، عن أن الجيش بدأ عملية مراقبة جوية لحماية خطوط الطاقة في البلاد، ومنع وقوع المزيد من حوادث تخريب شبكة الكهرباء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال لوبيز "إن القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية أطلقت اليوم
وذكرت التقارير - في وقت سابق
وكان نظام توزيع الطاقة الكهربائية في فنزويلا قد تعطل بسبب حادث وقع في أكبر محطة للطاقة الكهرومائية (الغوري) في البلاد .. ووصفت المؤسسة الوطنية للكهرباء (كوربوليك) الحادث بأنه تخريب وحلقة من حرب الطاقة ضد فنزويلا.
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