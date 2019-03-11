اخبار العالم

الجيش الفنزويلي يبدأ عملية مراقبة جوية لحماية خطوط الطاقة في البلاد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 كشف وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو لوبيز، عن أن الجيش بدأ عملية مراقبة جوية لحماية خطوط الطاقة في البلاد، ومنع وقوع المزيد من حوادث تخريب شبكة الكهرباء، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال لوبيز "إن القوات المسلحة الوطنية الفنزويلية أطلقت اليوم

نظام مراقبة جوية لخطوط الطاقة، كما وضعت جميع الأهداف الاستراتيجية من يوم أمس تحت الحماية المادية على مستويات مختلفة، من أجل تثبيت النظام ومنع أي هجوم آخر".
وذكرت التقارير - في وقت سابق
ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
- أن قوات الأمن في فنزويلا تعزز التدابير الأمنية بشكل غير مسبوق على خلفية مشاكل الكهرباء في البلاد.
وكان نظام توزيع الطاقة الكهربائية في فنزويلا قد تعطل بسبب حادث وقع في أكبر محطة للطاقة الكهرومائية (الغوري) في البلاد .. ووصفت المؤسسة الوطنية للكهرباء (كوربوليك) الحادث بأنه تخريب وحلقة من حرب الطاقة ضد فنزويلا.
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الفنزويلي يبدأ عملية مراقبة جوية لحماية خطوط الطاقة في البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا