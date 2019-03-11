تمديد حظر التجول بولاية صباح الماليزية حتى 27 مارس الجاري

أعلنت الشرطة الماليزية، اليوم الاثنين، عن تمديد حظر التجول بالمنطقة الأمنية بشرق ولاية صباح بدءًا من غد الثلاثاء حتى 27 مارس الجاري، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وقال مفوض الشرطة في ولاية صباح السيد عمر مماه إن الحظر يشمل مناطق عديدة ومن المقرر أن يبدأ مساء
غد.
وكانت الحكومة الماليزية قد اتخذت قرارًا بفرض حظر التجوال في وقت سابق في المناطق الساحلية بولاية صباح، عقب ورود معلومات عن استمرار تسلل مسلحين من الفلبين ومحاولتهم خطف باحثين دوليين وسياح أجانب في الجزر الترفيهية.
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