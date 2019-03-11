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ميركل تعزي رئيس وزراء إثيوبيا في ضحايا حادث الطائرة المنكوبة

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أرسلت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، برقية عزاء إلى رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا، أبي أحمد علي، في ضحايا حادث الطائرة المنكوبة، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر بيان الحكومة الألمانية أن البرقية مفادها: "عزيزي رئيس الوزراء بفزع

كبير، علمت عن تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية التي أودت بحياة كثير من الركاب من جنسيات مختلفة، متابعة أنه "بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن الحكومة
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الاتحادية، أعرب عن خالص مواساتي لأسر وأقارب الضحايا، وكذلك الشعب الأثيوبي عن عميق تعاطفنا وأسفنا ومواساتنا".
يذكر أن 157 شخصا لقوا مصرعهم في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية من 35 دولة من الضحايا، وأن الضحايا مواطنون من المغرب، ومصر، وألمانيا، إضافة إلى موظفين في الأمم المتحدة.
 
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