مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا يفوز بمنصب محافظ ولاية لاجوس

أعلنت مفوضية الانتخابات الوطنية في نيجيريا أن حزب المؤتمر التقدمي الحاكم (حزب الرئيس النيجيري محمد بخاري) احتفظ بالسيطرة على ولاية (لاجوس) الاستراتيجية بفوزه بمنصب المحافظ في الانتخابات المحلية الأخيرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين، أن مرشح حزب المؤتمر التقدمي "باباجيد سانوا-أولو" حصل في الانتخابات المحلية على
من جهته.. قال مرشح الحزب التقدمي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) -
وكانت الانتخابات تشمل انتخاب الحكام ومجالس الولايات وبدأت في 9 مارس الجاري، حيث جرى التصويت لانتخاب 29 حاكمًا من أصل 36 حاكمًا لولايات البلاد.
يذكر أن العديد من الانتخابات المحلية السابقة في نيجيريا كانت تهددها موجات العنف واقتحام مسلحين لمراكز الاقتراع.
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