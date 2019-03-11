مرشح الحزب الحاكم في نيجيريا يفوز بمنصب محافظ ولاية لاجوس

أعلنت مفوضية الانتخابات الوطنية في نيجيريا أن حزب المؤتمر التقدمي الحاكم (حزب الرئيس النيجيري محمد بخاري) احتفظ بالسيطرة على ولاية (لاجوس) الاستراتيجية بفوزه بمنصب المحافظ في الانتخابات المحلية الأخيرة، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وذكر راديو (أفريقيا 1) اليوم الاثنين، أن مرشح حزب المؤتمر التقدمي "باباجيد سانوا-أولو" حصل في الانتخابات المحلية على

739 ألفا و445 صوتًا مقابل 206 آلاف و141 صوتًا لمنافسه "جيمي أجباجي" مرشح حزب الشعب الديمقراطي، وذلك وفقا للنتائج التي أعلنها ممثل محلي عن مفوضية الانتخابات المحلية.من جهته.. قال مرشح الحزب التقدمي - في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) -إنه تلقى اتصالًا من منافسه "أجباجي" وهنأه بفوزه في الانتخابات، موضحا أنها كانت حملة مكثفة ومعربًا عن سعادته لكونه استطاع الآن التركيز على العمل الهام الذي ينتظره.وكانت الانتخابات تشمل انتخاب الحكام ومجالس الولايات وبدأت في 9 مارس الجاري، حيث جرى التصويت لانتخاب 29 حاكمًا من أصل 36 حاكمًا لولايات البلاد.يذكر أن العديد من الانتخابات المحلية السابقة في نيجيريا كانت تهددها موجات العنف واقتحام مسلحين لمراكز الاقتراع.