العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة الإثيوبية المنكوبة

أعلن التليفزيون الرسمي في أثيوبيا العثور على الصندوق الأسود الخاص بالطائرة التابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية، التي تحطمت أمس وهي في طريقها من أديس أبابا إلى نيروبي، وفقًا

لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وكان الاتصال قد انقطع مع الطائرة بعد فترة وجيزة من إقلاعها من مطار أديس أبابا، حيث هوت بالقربمن بلدة بيشوفتو جنوب شرق العاصمة الإثيوبية أديس أبابا ، وأعلنت السلطات عدم وجود ناجين.وكانت طائرة الركاب الإثيوبية، قي تحطمت، أمس الأحد، بعد 6 دقائق من إقلاعها وكانت تحمل على متنها 149 راكبا و8 من أفراد الطاقم.