قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل موظف أوقاف بالقدس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الاثنين، موظفا في دائرة الأوقاف الإسلامية، فيما أبعدت فتى عن مدينة القدس، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال فراس الدبس مسؤول العلاقات العامة والإعلام في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة إن قوات الاحتلال اعتقلت موظف دائرة الأوقاف الإسلامية قسم

الإطفاء عماد عابدين من باب السلسلة (أحد أبواب المسجد الأقصى).ومن جهة ثانية، أفرجت شرطة الاحتلال عن الفتى نصرالله أبو دياب 17 عاما، بشرط الإبعاد عن مدينة القدس، واعتقل أبو دياب مساء أمس بعداقتحام وتفتيش منزله بالقدس القديمة.يأتي ذلك فيما أصيب عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في الشارع الرئيسي لمخيم شعفاط وسط القدس المحتلة.وقال شهود عيان إن محيط الحاجز العسكري القريب من مدخل مخيم شعفاط يشهد مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، اندلعت عقب اقتحام الاحتلال للمنطقة صباح اليوم، بأعداد كبيرة.