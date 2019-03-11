مستشار النمسا يدعو لوقف أية مفاوضات بشأن انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي

دعا المستشار النمساوي سباستيان كورتس اليوم الاثنين إلى ضرورة وقف أية مفاوضات بشأن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي .. قائلا: "إن تركيا تبتعد أكثر عن الاتحاد الأوروبي وعن قيمه منذ سنوات"، وفقًا لوكالة أنباء الشرق

الأوسط.جاء ذلك تعقيبا على منع تركيا دخول صحفيين ألمان إلى أراضيها لممارسة عملهم.وفي نفس السياق .. قالت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل - في تصريح لها اليوم-: "إن حرية الصحافة هي حجر الزاوية في المجتمعات الديمقراطية" .. مشيرة إلى أن تقييد هذه الحرية غير متوافق مع القيم الأوروبية.وأضافت كنايسل : "أنه من الضروري أن نحذر تركيا وأوكرانيا من هذه الممارسات ضد الصحفيين، ونذكرهم مرة أخرى بضرورة أن يتراجعوا عن مثل هذه السياسات".