مقتل وإصابة 30 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لحركة طالبان غرب البلاد

أعلن مسئولون بمجلس ولاية "بادغيس" الواقعة غرب أفغانستان اليوم الاثنين مقتل ما لا يقل عن 20 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم لحركة طالبان، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأضاف المسئولو أن 10 آخرين من قوات الأمن قد أصيبوا هذا الهجوم الذي شنه مقاتلو حركة "طالبان" واستهدف نقطة أمنية في منطقة "بالا مورغاب".

بدوره، قال رئيس مجلس ولاية "بادغيس" عبد العزيز بيغ إن مقاتلي حركة "طالبان" قد أسروا 28 عنصرا من قوات الأمن الأفغانية في أعقاب الاشتباكات التي دارت بين الجانبين.

من جانبها، أعلنت حركة "طالبان" مسئوليتها عن هذا الهجوم.

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