الجيش المصري يعلن مقتل 3 جنود و46 "إرهابياً شديد الخطورة" في عمليات عسكرية

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية، اليوم الاثنين، مقتل ثلاثة جنود و46 "من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة" في إطار عمليات عسكرية خلال الفترة الماضية.

ووفقاً لبيان نُشر على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، فإن "ثلاثة جنود استشهدوا أثناء الاشتباكات وتطهير البؤر الإرهابية".

وأضاف البيان أنه "تم القضاء على 46 فرداً من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة خلال تبادل إطلاق النيران بنطاق شمال ووسط سيناء، فضلاً عن ضبط وتدمير والتحفظ على 17 سيارة تستخدمها العناصر الإرهابية، و14 دراجة نارية بدون لوحات معدنية".

وذكر البيان أنه جرى أيضاً القبض على مئة فرد من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائياً والمشتبه بهم، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

Advertisements

ولفت أيضاً إلى "اكتشاف وتدمير عدد من مخابئ وأوكار إيواء العناصر الإرهابية"، فضلاً عن اكتشاف وتدمير عشر فتحات نفق على الشريط الحدودي برفح.

وكان الجيش المصري أطلق في فبراير من العام الماضي العملية العسكرية الشاملة "سيناء 2018"، بالمشاركة مع قوات الأمن، على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتم إطلاق العملية العسكرية الموسعة بناء على تكليف صدر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية نوفمبر من عام 2017 للجيش والشرطة بـ"استخدام كل القوة الغاشمة ضد الإرهاب، حتى اقتلاعه من جذوره."

وجاء التكليف بعد أيام من هجوم يُصنَّف على أنه الأكبر من حيث أعداد الضحايا، شنه مسلحون يُعتقد على نطاق واسع أنهم ينتمون لتنظيم "داعش" الإرهابي، وأسفر عن سقوط 311 قتيلاً وإصابة العشرات خلال أداء صلاة الجمعة في مسجد الروضة بمركز بئر العبد بشمال سيناء.