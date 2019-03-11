استشهاد فلسطيني بعد إصابته برصاص الاحتلال قرب حدود غزة

استشهد شاب فلسطيني صباح اليوم الاثنين، متأثراً بجروح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي في مواجهات قبل أسبوعين قرب الحدود شرق خان يونس في جنوب قطاع غزة، على ما أعلنت وزارة الصحة في القطاع.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة أشرف القدرة في بيان "استشهد بسام سامي صافي (22 عاما) صباح اليوم متأثرا بجروح أصيب بها برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال فعاليات مسيرة العودة وكسر الحصار شرق خان يونس يوم الجمعة الموافق 22 فبراير الماضي".

وأضاف أن صافي أصيب ب"قنبلة غاز بالرأس مباشرة" أطلقها جنود إسرائيليون يتمركزون قرب السياج الحدودي.

وبوفاة صافي، يرتفع إلى 254 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا خلال هذه الاحتجاجات التي تبلغ الذروة كل يوم جمعة قرب الحدود منذ حوالي عام. وقتل جنديان إسرائيليان خلال الفترة نفسها.

وبدأت الاحتجاجات التي تتخللها غالباً مواجهات بين المتظاهرين وجيش الاحتلال على طول حدود قطاع غزة في 30 مارس العام الماضي، للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي المفروض منذ أكثر من عقد على القطاع، وتثبيت حق اللاجئين في العودة.