منعت محكمة يابانية كارلوس غصن من حضور اجتماع لمجلس إدارة مجموعة نيسان، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم الاثنين، في وقت يقوم الرئيس السابق للمجموعة الذي أفرج عنه بكفالة بتحضير دفاعه في مواجهة اتهامات له بمخالفات مالية.

وكانت نيسان قد أقالت غصن بعد وقت قصير على توقيفه الصادم في 19 نوفمبر في طوكيو، لكن لا يمكن إقالته رسمياً من مجلس الإدارة بدون اجتماع استثنائي للمساهمين. ولم يتسن الاتصال بالمحكمة للتأكد من التقرير.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القضاء الياباني يمنع "كارلوس غصن" من حضور اجتماع مجلس إدارة نيسان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.