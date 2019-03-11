كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عودة 3 أردنيين كانوا محتجزين في إيران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، أن المواطنين الـ 3 الذين كانوا محتجزين في إيران، وصلوا فجر اليوم الإثنين إلى مطار الملكة علياء الدولي، بعد أن اكتملت إجراءات نقلهم من إيران إلى الأردن من خلال العراق.

واحتُجز الأردنيون الثلاثة في ديسمبر 2018 عقب دخولهم المياه الإقليمية لإيران بالخطأ، خلال رحلة صيد مع أصدقاء لهم من جنسيات عربية أخرى.

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المتحدث الرسمي باسم الخارجية، سفيان القضاة، قوله في بيان: "كان من المفترض أن يتم وصول المواطنين الثلاثة بحراً من خلال دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الأسبوع الماضي، إلا أن الظروف الجوية وعدم استقرار البحر حالت دون ذلك"، لافتاً إلى أنه بالتعاون والتنسيق بين الوزارة وأجهزة الدولة تم نقل المواطنين الثلاثة جواً من خلال العراق.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية أعلنت في وقت سابق من الشهر الماضي الإفراج عن المواطنين الثلاثة.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية وقتها، إن "الخارجية الإيرانية أبلغت سفارة عمان في طهران بقرار الإفراج، الذي تضمن الاكتفاء فقط بفرض غرامة مالية على المواطنين الثلاثة، كمخالفة على الدخول وممارسة الصيد البحري غير المشروع داخل المياه الإقليمية الإيرانية، وكتعويض مالي عما لحق بالقارب الأمني الإيراني من أضرار".