السعودية تخصص ثلث الوظائف الحكومية للنساء

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كما أعلنت جريدة المدينة العربية نقلا عن تقرير للجنة حقوق الإنسان إن وزارة العدل والنيابة العامة وحدهما لديها 4،495 امرأة عاملة. كما تبذل جميع الوزارات والإدارات الحكومية جهودًا لتمكين المرأة وتعزيز حقوقها وضمان مشاركتها في عملية التنمية.

وقد أنضم 220 امرأة إلى وزارة العدل لأنها فتحت الباب أمامهن العام الماضي. كما تم اصدار أكثر من 40 ألف رخصة قيادة صادرة عن النساء في المملكة العربية السعودية.

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وعلي صعيد آخر ، أشارت اللجنة إن النساء يعملن كباحثات اجتماعيات وشريعة ومساعدين إداريين ومطوري برامج كمبيوتر. كما أن 418 من المحاميات السعوديات حصلن على تراخيص لممارسة المهنة ، مضيفة أن عدد التراخيص الصادرة للمحاميات ارتفع بنسبة 240 في المائة.

وقالت اللجنة إن عدداً كبيراً من النساء السعوديات يقمن حالياً بدراسات عليا في الجامعات الدولية في إطار برنامج المنح الدراسية لخادم الحرمين الشريفين.

كما تبذل الوزارات المختلفة والإدارات الحكومية جهوداً لتمكين المرأة وتدعيم حقوقها وضمان مشاركتها في عملية التنمية.