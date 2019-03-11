كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تمدد حظر بيع الأسلحة للسعودية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الخارجية الألماني ، هايكو ماس ، إن بلاده قررت تمديد حظر الأسلحة المفروض على السعودية حتى نهاية مارس.

وأدلى وزير الخارجية الألماني بهذه التصريحات خلال مقابلة أجرتها معه صحيفة "تاجشبيجل" المحلية ، والتي أوضح فيها أن ألمانيا لم تقرر فقط وقف تصدير الأسلحة إلى السعودية ، ولكنها حظرت أيضًا بيع الأسلحة للرياض التي وافقت عليها برلين من قبل.

وقال: "لم نقم بذلك بسبب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ، بل للتوضيح للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة أننا ننتظر منهم الإسهام في عملية السلام اليمنية".