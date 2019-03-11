كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر: التوتر بين الهند وباكستان لن يهدأ مع استمرار الاختراقات الجوية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت طائرات باكستانية بدون طيار بعدة اختراقات للمجال الجوي الهندي على طول الحدود الغربية الدولية بين البلدين في الأسابيع الأخيرة، بعد غارة جوية هندية ضد معسكرات الإرهاب المزعومة في بالاكوت في باكستان.

وأكدت مصادر بوزارة الدفاع الهندية لـ"سبوتنيك"، اليوم اثنين، أن طائرتان بدون طيار عبرت فوق الأراضي الهندية في منطقة سري جانجانجر في ولاية راجاستان الهندية ليلة الأحد.

وقالت المصادر، إنه على الرغم من عدم حدوث أي قصف من قبل المركبات الجوية غير المأهولة، يعتقد الجيش الهندي أنهم تجاوزوا الحدود الدولية في مهمة المراقبة.

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وأضافت مصادر وزارة الدفاع الهندية لـ"سبوتنيك": "حدث تدخل لطائرة بدون طيار مساء أمس الأحد. لكن لم يتم إسقاط قنابل في سري جانجانجر. من المحتمل أن تكون الطائرة الباكستانية في مهمة مراقبة".

في الأسبوعين الماضيين، حدث الاختراق الباكستاني السادس في المنطقة. وفي وقت سابق من يوم السبت، أسقط الجيش الهندي طائرتين باكستانيتين بدون طيار في منطقة سري جانجانجر بعد خرقهما المجال الجوي الهندي.

ونقلت تقارير إعلامية عن الكولونيل سومبيت جوش، مسؤول العلاقات العامة بوزارة الدفاع، قوله: "تم الإبلاغ عن اختراق للطائرات بدون طيار في قطاع جانجانجر حوالي الساعة السابعة والنصف مساءً. وتم استهداف الطائرة بدون طيار وإسقاطها".