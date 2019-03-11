كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ألمانيا تخفض توقعات للنمو وسط مخاوف من الركود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خفّض مسؤولو وزارة المالية الألمانية، توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي لعام 2019 للمرة الثانية هذا العام، وسط مخاوف من رياح معاكسة دولية وخفوت النشاط الاقتصادي في الداخل.

ووفقاً لوكالة سبوتنيك، اليوم، فقد خفضت وزارة المالية الألمانية، توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد للمرة الثانية هذا العام، مشيرة إلى تزايد المخاطر الدولية وتباطؤ النشاط التجاري في الداخل.

وقال المسؤولون، إن الخطر الدائر من النزاعات التجارية في جميع أنحاء العالم، و "عدم التوصل إلى اتفاق" محتمل، وخطر الانهيار المالي في ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو "إيطاليا" سوف يؤثر على الأداء الاقتصادي الألماني هذا العام.

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ووفقا لتقرير صادر عن صحيفة هاندلسبلات الألمانية، يشعر مسؤولو وزارة المالية بالقلق من احتمال حدوث تدهور في الأداء الاقتصادي هذا العام، بعد أن نجحت ألمانيا في تجنب الركود في الربع الأخير من عام 2018.

وبحسب هاندلسبلات، فإن "الحكومة الفيدرالية تتوقع نموًا بنسبة 0.8% فقط في عام 2019.