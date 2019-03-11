كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا ترفع عدد الصواريخ العابرة عالية الدقة إلى أكثر من 30 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، اليوم، أنّ الجيش الروسي قد زاد عدد الصواريخ كروز عالية الدقة.

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وقال شويجو، في اجتماع لجنة الدفاع في مجلس الدوما، الإثنين، إنّ الإجراءات التي اتخذت عام 2019 تضاعفت بما يزيد على 12 عدد ناقلات الأسلحة الدقيقة طويلة المدى والبحرية والجوية وأكثر من 30 صاروخا كروز عالي الدقة.

ووفقاً لشويجو، فإنّ القوات المسلحة الروسية في عام 2012 لم يكن لديها أسلحة دقيقة طويلة المدى تحت تصرفها، وأوضح أنه في ذلك الوقت كان لديهم 30 طائرة قادرة على حمل هذا النوع من الأسلحة و 37 صاروخ كروز فقط.