كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وثائقي بريطاني: سليماني قتل وجنّد في العراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت شخصيات بريطانية بملاحقة قاسم سليماني، قائد فيلق "القدس" في الحرس الثوري الإيراني، بعد كشف فيلم وثائقي لـ"بي بي سي" علاقته بمقتل نحو 179 جندياً بريطانياً من القوات المتمركزة في القاعدة العسكرية بالبصرة.

وذكرت صحيفة "ديلي إكسبرس" أن الفيلم الوثائقي أظهر بالأدلة الدامغة أن سليماني قدم دعماً للمتطرفين الشيعة والسنة على حد سواء في العراق لاستهداف الجنود البريطانيين وبث عدم الاستقرار.

كما عرض الوثائقي البريطاني بصمات سليماني نيابة عن الحرس الثوري عبر ما يعرف بفيلق القدس، في دعم مجموعات محلية من لبنان إلى اليمن فضلاً عن سوريا والعراق، بهدف تمكين نفوذ إيران في المنطقة ممثّلة في الولي الفقيه مرشد الجمهورية.

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وقلّد المرشد الإيراني، علي خامنئي، قاسم سليماني، وسام "ذو الفقار" الذي يعتبر أرفع وسام عسكري في البلاد على الإطلاق.

وهنأ ممثل خامنئي في فيلق "القدس"، علي شيرازي، سليماني لتقليده وسام "ذو الفقار" من قبل خامنئي، الذي يعتبر أيضاً القائد العام للقوات المسلحة، وفق ما نقلت وكالة "فارس" الإيرانية.

ويعتبر قاسم سليماني أول من يحصل على هذا الوسام منذ الثورة الإيرانية قبل 40 عاماً، كما ينظر إليه في طهران وفي الجوار الإقليمي على أنه الشخصية العسكرية الأكثر سطوعاً والأكبر تأثيراً في دوائر صنع القرار في إيران.