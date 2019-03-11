كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رفضا لترشح بوتفليقة.. ألف قاضى جزائرى يرفضون الإشراف على الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن أكثر من 1000 قاض جزائري تشكيل جمعية جديدة، مؤكدين أنهم سيرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية إذا شارك الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم، عن بيان رسمى.

وخرج مئات الآلاف من الناس إلى الشوارع في الجزائر مع تزايد المقاومة الشعبية لقرار الرئيس بالترشح لفترة خامسة.

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وتجمعت الحشود في العاصمة الجزائرية عدة أيام رغم وقف السلطات خدمات القطارات، وتظاهر عدد هائل من الناس في كل المدن الكبرى ومعظم المدن، وردد بعضهم شعارات تدعو إلى "الجزائر حرة ديمقراطية" وصاحوا "سلمية وسلمية".

وكانت الاحتجاجات هي الأكبر في سلسلة نُظمت كل يوم تقريبا منذ تجمع ضخم في 22 فبراير، وكانت سلمية حتى الأن، وهي أكبر دليل على الاستياء العام في الجزائر لعقود عديدة، حيث يقدر بعض المراقبين أن الملايينشاركوا.