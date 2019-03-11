كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واشنطن تحث الصين على احترام الحريات الدينية لدعم ثقة تايوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حثّ السفير الأمريكي للحريات الدينية، الصين مرة أخرى على منح شعبها الحرية الدينية، قائلاً إنّ تلك الخطوة قد تساعد في الحصول على الثقة من تايوان التي تتمتع بالحكم الذاتي، وهي جزيرة تعتبرها الصين تابعة لسيادتها.

ووفقاً لوكالة رويترز، اليوم، قال سام براونباك في خطاب ألقاه في هونج كونج، إنّ الصين تشنّ "حربا على الإيمان"، وأنها بحاجة إلى احترام "الحق المقدس" للناس في العبادة، وخاصة المسلمين المحبوسين في معسكرات الاعتقال في شينجيانج.

وفي يوم الإثنين، تطرق براونباك، إلى قضية تايوان التي تعتبرها الصين مقاطعة صلدة وتعهدت بتوحيدها بالقوة إذا لزم الأمر.

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وقال لرويترز: "إذا كانوا يريدون بناء بعض الثقة في تايوان فعليهم منح الحرية الدينية لشعوبهم.. إذا ما أعطوا الحرية الدينية لشعبهم، فسيكون ذلك ملحوظًا".

وسعى الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى طمأنة الناس في تايوان في يناير، بأن الحرية الدينية والقانونية في الجزيرة ستحترم بموجب "إعادة التوحيد" السلمية.

ورفضت الرئيسة التايوانية تساي إنج – ون، في المقابل دعوة شي، وحثت الصين على تبني الديمقراطية.