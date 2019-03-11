كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استطلاع: حزب "مودى" يفوز بأغلبية بسيطة فى انتخابات الهند والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رجّح استطلاع جديد للرأى، فوز تحالف الحزب الحاكم في الهند بقيادة رئيس الوزراء نارندرا مودى" بأغلبية بسيطة في البرلمان في الانتخابات العامة المقرر أن تبدأ في 11 أبريل ، وفقاً لوكالة رويترز، اليوم.

ووفقا لاستطلاع للرأي أجرته قناة "سى فوتر" الأحد، أنّه من الممكن أن يفوز التحالف بقيادة تحالف الديمقراطيين الوطنى لرئيس الوزراء نارندرا مودى بـ 264 مقعدا فى الانتخابات مقارنة بـ141 فى تحالف المعارضة بقيادة حزب المؤتمر، من مجموع 543 مقعداًفى البرلمان.

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وتم نشر نتائج استطلاع الرأي بعد الإعلان عن الجدول الزمني للانتخابات، ووسط توترات عسكرية فى منطقة كشمير المتنازع عليها بين الهند وباكستان.