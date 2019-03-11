الجيش المصري يعلن حصيلة جديدة لعمليته بسيناء بينها مقتل 46 إرهابيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن الجيش المصري، اليوم الإثنين، استشهاد 3 من جنوده ومقتل 46 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، عقب تبادل لإطلاق النار خلال عمليات مداهمة بمناطق شمال ووسط سيناء.

وقال بيان صادر عن الجيش، تلقت الـ"العين الإخبارية" نسخة منه، إن عملية المداهمة للأوكار الإرهابية التي جرت الأسبوع الماضي، بمناطق وسط وشمال سيناء، نجحت في القضاء على 46 إرهابيا، والقبض على 100 من العناصر الإجرامية والمطلوبين جنائيا والمشتبه بهم.

كما أسفرت عمليات المداهمة-وفق البيان- عن التحفظ على 17 عربة و14 دراجة نارية تستخدمها العناصر الإرهابية في المناطق المذكورة.

كذلك نجحت القوات المسلحة المصرية في اكتشاف وتدمير 15 وكرا للعناصر الإرهابية و10 فتحات لأنفاق على الشريط الحدودي بمدينة رفح على الحدود مع قطاع غزة.

وخلال الفترة نفسها، تم اكتشاف 204 عبوات ناسفة كانت معدة لتنفيذها في هجمات واستهداف قوات المداهمات خلال العمليات الأمنية.

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ولفت البيان إلى نجاح القوات البحرية في تأمين الشريط الساحلي ومنع أعمال التسلل والتهريب عبر البحرين الأحمر والمتوسط.

وأشار إلى جهود قوات حرس الحدود بالتعاون مع الشرطة في تدمير 244 فدانا لنبات الخشاش و2 طن من المخدرات، إضافة لتدمير 117 عربة كانت مخصصة لأعمال التهريب عبر الحدود وعدد من الأسلحة والذخيرة عبر مختلف الحدود المصرية.

يُذكر أن القوات المسلحة المصرية، أطلقت في الـ 19 من فبراير/ شباط 2018، العملية الشاملة "سيناء 2018"، للقضاء على التنظيمات الإرهابية هناك.

ومنذ ذلك التاريخ، أسفرت العملية عن مقتل المئات من الإرهابيين في عمليات نوعية للقوات المصرية.