انت الان تتابع تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 149 مسافرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحطم طائرة
تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي. ونقلت وسائل إعلام عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، تأكيده "وقوع قتلى جراء تحطم الطائرة الإثيوبية"، وأعرب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تعازيه إلى العوائل التي فقدت ذويها في الكارثة. وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، إن الطائرة سقطت وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد. ومن غير الواضح بعد أين تحطمت الطائرة، وما إذا كان هناك ناجون من هذا الحادث المأسوي.
بعيدا عن إثيوبيا، أعلنت وكالة الطيران المدني في كولومبيا، ، وفي وقت سابق أمس السبت، أن 14 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة من طراز دي سي-3، كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل جوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط البلاد. وأضافت الوكالة في بيان لها أنه لم ينج أحد في الحادث الذي وقع في
بعيدا عن إثيوبيا، أعلنت وكالة الطيران المدني في كولومبيا، ، وفي وقت سابق أمس السبت، أن 14 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة من طراز دي سي-3، كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل جوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط البلاد.
وأضافت الوكالة في بيان لها أنه لم ينج أحد في الحادث الذي وقع في بلدة سان كارلوس دي جوارو في إقليم ميتا، بعد أن أرسلت الطائرة إشارة استغاثة في الساعة 10:40 صباحا بالتوقيت المحلي، أي 15:40 بتوقيت جرينتش.
وقالت شركة طيران ليزر أيريو التي تملك الطائرة إنه لا يوجد لديها تعليق.
اقرأ أيضا: مصرع 4 أمريكيين وقائد طائرة في تحطم مروحية بكينيا
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 149 مسافرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.