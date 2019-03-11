انت الان تتابع تحطم طائرة ركاب إثيوبية على متنها 149 مسافرا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحطم طائرة

تحطمت طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، صباح اليوم الأحد، وهي في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي. ونقلت وسائل إعلام عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد علي، تأكيده "وقوع قتلى جراء تحطم الطائرة الإثيوبية"، وأعرب مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، تعازيه إلى العوائل التي فقدت ذويها في الكارثة. وقال المتحدث باسم الخطوط الجوية الإثيوبية، إن الطائرة سقطت وعلى متنها 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد. ومن غير الواضح بعد أين تحطمت الطائرة، وما إذا كان هناك ناجون من هذا الحادث المأسوي.

بعيدا عن إثيوبيا، أعلنت وكالة الطيران المدني في كولومبيا، ، وفي وقت سابق أمس السبت، أن 14 شخصا لقوا حتفهم في تحطم طائرة من طراز دي سي-3، كانت في رحلة داخلية من مدينة سان خوسيه ديل جوافيار الجنوبية إلى فيلافيسنشيو بوسط البلاد. وأضافت الوكالة في بيان لها أنه لم ينج أحد في الحادث الذي وقع في

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