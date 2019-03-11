الان تتابع 1000 قاض جزائري يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية حال ترشح بوتفليقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات أعلن أكثر من 1000 قاض جزائري، اليوم، رفضهم المشاركة بالإشراف على الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في أبريل المقبل، إذا ترشح فيها الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 1000 قاض جزائري يرفضون الإشراف على الانتخابات الرئاسية حال ترشح بوتفليقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.