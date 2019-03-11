صحفي سعودي يتحدث عن مرتزقة وأزلام الحمدين والاستعانة بوكالة إيرانية

قال الصحفي السعودي، عبدالعزيز الخميس، اليوم الاثنين ، "لا تخلط بين قضية فلسطين، الشعب، الحق في القدس وبين النقمة على مرتزقة وأزلام الحمدين من الفلسطينيين".

وأضاف الخميس في تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"-رصدها "الخليج 365" - "الأفضل أن تكون قريبا أكثر من فلسطين ليس بالمال الذي يدفع للسلطة بل بتفعيل مبادرات تقارب وتوعية وود".

وتابع:"والأهم بتعرية المرتزقة وفصلهم عن القضية السامية... وفضح أحزاب الشيطان هناك".

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وكان الخميس كتب في تغريدة أخرى:"نصيحة لا تخوض في موضوع خلافي ديني... دعه لمن يتاجر به.. ركز على صياغة وطن متسامح، ومجتمع أمن ومهتم بالتنمية والتطور والتعليم والصحة... دعهم يختلفون كالأغبياء، وتفرغ أنت ومن تربيهم للعيش بكرامة ورقي ووطن عزيز ومنيع".

وقال:"ذهبوا في البداية لترامب، لألمانيا، بريطانيا، روسيا، فرنسا، ملوا ثم ذهبوا الى الكويت ... داخوا... أخر شيء استعانوا من الخذلان بوكالة انباء ايرانية، تدحرجت كل قدراتهم الضاغطة لمستوى مضحك.

الرد دائما... لا نريد خونة".