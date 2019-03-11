القضاء الجزائري يرفض الإشراف على الانتخابات في حال مشاركة بوتفليقة

أعلن أكثر من ألف قاض جزائري اليوم الاثنين 11 مارس 2019 تشكيل اتحاد جديد، ورفضهم الإشراف على الانتخابات إذا شارك فيها الرئيس الحالي عبد العزيز بوتفليقة.
وكان تنظيم نقابي جديد يمثل القضاة في الجزائر، أعلن يوم الجمعة، رفض الإشراف على اللجان البلدية والولائية للانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في البلاد في 18 نيسان المقبل، في حال استمر ترشح بوتفليقة، في وقت أعلن فيه قياديون كبار في حزب الرئيس استقالتهم من مناصبهم ودعهم للحراك الشعبي.
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