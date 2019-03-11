وزير الإعلام يشيد بمواقف الإمارات السياسية والعسكرية والإنسانية في اليمن

أشاد وزير الإعلام، معمر الإرياني، بمواقف الإمارات العربية المتحدة في اليمن.

وكتب الإرياني، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم الإثنين، 11/آذار/2019: نقدر المواقف الاخوية لأشقائنا في دولة الامارات في دعم معركة استعادة الدولة بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي والتي شملت الجوانب السياسية والاقتصادية والعسكرية والإنسانية

وأضاف الوزير الإرياني: سيدون التاريخ هذه المواقف الاخوية بعد أن امتزجت دماء شهداء الامارات بإخوانهم اليمنيين وسقت التراب اليمني.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات العربية المتحدة، د. أنور محمد قرقاش، إن الدور الإماراتي في اليمن تاريخي ومشرف وشجاع.

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وأضاف، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الإثنين، 11/آذار/2019: موقف دولة المواقف واستجابة فورية لدعوة خادم الحرمين في عاصفة الحزم ومساهمة في دعم موقف الشرعية وتقويض الانقلاب الحوثي.

ولفت إلى أنه "دور ساهمت فيه الامارات بالإرادة السياسية والرجال والمال، هذا هو المختصر المفيد".

يشار إلى أن دولة الإمارات لعبت دورا عسكريا وإنسانيا كبيرا في اليمن منذ بداية عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية.